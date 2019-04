Actualidade

Miguel Oliveira (KTM) somou hoje mais dois pontos no Mundial de MotoGP, ao terminar no 14.º lugar o Grande Prémio das Américas, disputado em Austin, no Texas, Estados Unidos.

O piloto português terminou esta terceira prova do campeonato do mundo a 44,272 segundos do vencedor, o espanhol Alex Rins (Suzuki), que conquistou a primeira vitória em MotoGP, batendo o italiano Valentino Rossi (Yamaha) por 462 milésimos.

Estreante na classe rainha, Oliveira é agora 16.º classificado no Mundial de motociclismo de velocidade, com os mesmos sete pontos do espanhol Jorge Lorenzo (Honda).