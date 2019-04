Venezuela

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, pediu este domingo ao Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que remova os bloqueios nas pontes fronteiriças com a Colômbia para que a ajuda humanitária possa entrar no país.

Numa declaração conjunta com o Presidente colombiano, Iván Duque, na ponte Tienditas, junto à fronteira com a Venezuela, Pompeo lembrou as palavras de Ronald Reagan quando, num discurso em 1987, na capital alemã, o então Presidente dos Estados Unidos pediu ao líder soviético Mikhail Gorbachev que derrubasse o Muro de Berlim.

"Parafraseando um Presidente que enfrentou circunstâncias semelhantes: Maduro, abra as pontes, abra as fronteiras, pode acabar com isto hoje", declarou o chefe da diplomacia dos EUA.