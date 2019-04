Actualidade

O chefe do Governo de Macau realiza de 11 a 19 de maio uma visita oficial a Portugal que prevê reuniões com o Presidente da República e o primeiro-ministro, anunciaram hoje as autoridades.

O chefe do executivo, Chui Sai On, vai liderar uma delegação do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) durante uma visita que vai passar por Lisboa e pelo Porto, segundo um comunicado do gabinete do porta-voz do Governo.

"Em Lisboa, o chefe do executivo será recebido, em audiência, pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e, mais tarde, pelo primeiro-ministro de Portugal, António Costa, com os quais trocará ideias a respeito da consolidação das relações de amizade entre Macau e Portugal e do reforço da cooperação bilateral", pode ler-se na mesma nota.