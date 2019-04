Actualidade

As autoridades filipinas anunciaram hoje a morte do líder do grupo extremista Maute, ligado ao Estado Islâmico (EI), depois de confirmados os resultados dos testes de ADN.

"Está confirmado, é o corpo de Abu Dar. De momento, o grupo Maute ficou sem liderança", disse o secretário de Defesa das Filipinas, Delfin Lorenzana, numa mensagem replicada em vários órgãos de comunicação locais.

Abu Dar morreu em combate contra as forças armadas no dia 14 de março, na província de Lanao del Sur, um reduto do Maute, mas as autoridades escusaram-se a confirmar a morte até serem conhecidos os o resultado dos testes de ADN.