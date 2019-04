Actualidade

O Festival Português do Vale de São Joaquim, que decorreu no sábado em Turlock, atraiu "mais de 15,000 pessoas" e tornou-se no maior evento luso-americano da Califórnia, disse à Lusa a responsável da organização, Elaina Vieira.

A presidente da Carlos Vieira Foundation, que criou o novo festival, sublinhou o dinamismo da comunidade luso-americana na região do vale central da Califórnia e referiu que "já havia fila antes dos portões abrirem", uma demonstração da "excelente resposta" dada ao evento.

Os números colocam a primeira edição do Festival Português do Vale de São Joaquim entre os maiores da comunidade lusa nos Estados Unidos.