O FC Porto só chegou por três vezes às meias-finais da principal prova europeia de clubes e tem pela frente uma 'montanha' para conseguir, 15 anos depois, uma quarta, ao receber o Liverpool com dois golos de desvantagem.

Na terça-feira, em Anfield Road, os 'dragões' construíram várias oportunidades para marcar, mas ficaram a zero na primeira mão dos quartos de final da 'Champions', enquanto o Liverpool aproveitou duas das muitas que criou para vencer por 2-0.

O resultado não é definitivo, em termos de eliminatória, mas os golos do guineense Naby Keita, logo aos cinco minutos, com a ajuda de um desvio feliz em Óliver, e do brasileiro Roberto Firmino, aos 26, inclinaram muito a balança para os ingleses.