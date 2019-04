Actualidade

A Bolsa de Lisboa estava hoje a negociar em alta, com as ações da Ibersol e do BCP a subirem 3,28%, para 8,18 euros, e 2,71%, para 0,25 euros, respetivamente.

Às 08:55 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, subia 0,64% para 5.417,15 pontos, com 16 'papéis' a subirem e dois a recuarem (Galp Energia e Pharol).

Além dos 'papéis' da Ibersol e do BCP, outros dos que mais avançavam eram os da Sonae Capital e Ramada Investimentos, que subiam 0,79%, para 0,90 euros, e 0,78%, para 7,76 euros.