Ébola

Um total de 803 pessoas morreram de ébola no noroeste da República Democrática do Congo (RDC) desde que foi declarada a epidemia, em agosto de 2018, indica hoje o Ministério da Saúde do governo de Kinshasa.

O relatório oficial, com dados atualizados no passado dia 13 de abril, indica que 737 vítimas estavam infetadas, de acordo com análises laboratoriais, e as restantes foram dadas como "provavelmente" atingidas pelo vírus do ébola.

Entretanto os novos casos de contágio aumentaram para 1.252, entre os quais 1.185 foram já confirmados em laboratório como casos de ébola.