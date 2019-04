Fakenews

O presidente da Assembleia da República defendeu hoje um trabalho conjunto entre o Governo, as empresas e a sociedade civil para combater a desinformação, sobretudo num ano em que acontecem três atos eleitorais.

Eduardo Ferro Rodrigues falava na abertura da conferência "Informação e Desinformação na Era Digital", que se realiza hoje no parlamento, com o objetivo de refletir sobre questões como as "fake news" e as alterações nos órgãos de comunicação social tradicionais, em resultado das novas tecnologias e das redes sociais.

É preciso "um trabalho conjunto entre Governo, empresas e também da sociedade civil" para encontrar as medidas necessárias para combater a desinformação, considerou.