Actualidade

O SEF sinalizou duas vítimas do crime de tráfico de pessoas durante várias ações de fiscalização e repressão à exploração laboral de norte a sul do país, indicou hoje aquele serviço de segurança.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) adianta que as ações de combate ao tráfico de pessoas decorreram em simultâneo em outros 23 Estados-membros da União Europeia e terminaram no final do dia de domingo.

Em Portugal, o SEF sinalizou duas vítimas de tráfico de pessoas e iniciou a consequente investigação criminal contra a entidade empregadora.