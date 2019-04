Venezuela

O Governo chinês respondeu hoje aos comentários do secretário de Estado norte-americano, que atribuiu à China responsabilidade no prolongamento da crise na Venezuela, considerando as acusações "infundadas" e acusando Washington de ver a América Latina como "o seu quintal".

As acusações de Mike Pompeo são "infundadas" e realizadas de forma "deliberada para provocar um corte" entre a China e a América Latina, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lu Kang, numa conferência de imprensa regular.

"Por muito tempo, os Estados Unidos têm visto a América Latina como o seu próprio quintal, para pressionar, ameaçar e até mesmo subverter o poder político em outros países em determinados momentos", disse Lu Kang, acrescentando que "alguns políticos norte-americanos tem insistido numa linha" determinada com o objetivo de "manchar a China em todo o mundo".