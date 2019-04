PE

O Governo português "poderá" criar um novo Centro Português de Design (CPD), entidade extinta em 2013, de acordo com a atualização de abril do Programa Nacional de Reformas, hoje entregue no Parlamento a acompanhar o Programa de Estabilidade 2019/2023.

"Poderá igualmente ser criado um novo Centro Português de Design com o intuito de difundir e implementar as mais-valias que daí advém para a modernização e atualização da indústria, da economia e do País", lê-se no documento, a que a agência Lusa teve acesso.

A extinção do CPD, em 2013 - após 28 anos de atividade -, causou polémica entre os profissionais devido ao apoio que a entidade dava nesta área a nível nacional, que reuniu alguns dos 'designers' mais importantes do país, como Daciano da Costa e Sebastião Rodrigues.