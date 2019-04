PE

O Programa de Estabilidade prevê investimentos de mais de 8.600 milhões de euros em transportes e infraestruturas até 2023, com os portos e a ferrovia a serem os mais beneficiados.

A área com maior investimento previsto é a portuária, que, entre 2018 e 2023, deverá receber 6.109 milhões de euros, ainda que o Programa de Estabilidade seja pouco detalhado sobre a sua aplicação.

Numa nota de rodapé, o Governo salienta que os montantes correspondem ao valor base do concurso ou ao contrato de execução e que "o investimento da rede de portos comerciais do continente recorre a financiamento público, através das administrações portuárias, mas não releva para a conta das Administrações Públicas, porque as entidades não se encontram dentro do perímetro orçamental".