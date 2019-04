Actualidade

Cerca de dois milhões de iranianos precisam de ajuda humanitária após terem sido afetados pelas inundações que atingiram o país nas últimas semanas e já fizeram pelo menos 78 mortos, indicou hoje a Cruz Vermelha.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC, na sigla em inglês), classificou as inundações, em comunicado, como "o maior desastre no Irão em mais de 15 anos".

De acordo com a organização não-governamental, as inundações, que ocorrem desde 19 de março, fizeram mais de um milhão de feridos e pelo menos 78 mortos.