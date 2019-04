Actualidade

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, responsabilizou hoje os antigos colonizadores de África pela instabilidade no continente, acusando-os de promoverem a divisão entre os africanos.

"Temos de assegurar o desenvolvimento, a estabilidade dos nossos países. O continente africano sofre muita instabilidade devido à pretensão dos antigos colonialistas que não querem que África avance", disse Obiang Nguema, numa declaração à imprensa, durante o primeiro dia da visita de Estado a Cabo Verde

E acrescentou: "Por isso, temos muitas dificuldades nas relações com os países coloniais que nos dão freio ao desenvolvimento para que África chegue a ser uma entidade com características próprias, com força própria".