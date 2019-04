Actualidade

O ministro da Defesa de Moçambique alterou hoje a versão oficial do Governo sobre um incidente com helicóptero no norte do país no domingo, transformando uma queda, indicada pela polícia, numa aterragem de emergência.

"Faltavam cinco minutos para aterrar na vila de Mueda e, devido a problemas técnicos, aterrou de emergência", declarou Atanásio Mtumuke, em declarações a jornalistas após um evento na Presidência da República.

Na conferência de imprensa realizada pela polícia moçambicana no domingo, o chefe da repartição de informação do comando-geral da polícia moçambicana, Cláudio Langa, disse que o helicóptero se despenhou cerca das 15:00 (menos uma hora em Lisboa), quando o aparelho cumpria mais uma operação de logística das Forças Armadas de Moçambique.