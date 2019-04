Inquérito/Energia

O antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes defendeu que todos quando decidiam sobre a EDP e o setor energético pensavam e sentiam que estavam a decidir, principalmente, no interesse do próprio Estado, justificando assim opções políticas à época.

Esta posição é defendida nas respostas que Santana Lopes deu hoje, por escrito, à comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, documento a que a agência Lusa teve acesso, depois de Durão Barroso ter sido o primeiro antigo chefe de executivo a responder aos deputados.

"Se me permitem, atrevo-me a adiantar uma razão para essas opções, de ação ou omissão, na altura, de vários órgãos de soberania. A meu ver, todos quando decidiam sobre a EDP e o setor energético em geral pensavam e sentiam que estavam a decidir, principalmente, no interesse do próprio Estado que tinha então posição acionista relevante, nomeadamente na EDP", afirmou Santana Lopes.