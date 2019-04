Actualidade

A cooperativa Cultural Acrítica de Viseu, Carmo'81, organiza, a partir de 03 de maio, a edição zero do festival Karma, que se prolonga até junho, divulgou hoje esta associação que apresenta uma exposição fotográfica no final do certame.

"Depois de duas edições do festival 'Cultura Urbana' e uma do festival 'Solos e Solidão', procuramos agora assumir a identidade que confere ao Carmo'81 lugar no roteiro de melhores 'venues' [vindas] do país, para isso sugerimos uma programação eclética e abrangente em termos de público", lê-se no documento de apresentação do programa, que envolve nomes como Pop Dell'Arte, Gala Drop, Jibóia e Sensible Soccers, além de A Voz do Rock.

"A programação foi concebida a pensar nos artistas locais, que terão palco para apresentar os seus trabalhos, bem como na descentralização cultural, ao convidar para Viseu artistas de reconhecido mérito nacional", lê-se na apresentação da iniciativa.