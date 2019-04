PE

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou hoje que o Programa de Estabilidade 2019-2023 "não é um programa eleitoral", mas "de estabilidade" e que caberá ao próximo governo apresentar novas medidas.

"Este é um Programa de Estabilidade que faz jus a esta palavra, não é um programa para dirimirmos medidas futuras que o novo governo pode e terá com certeza obrigação de apresentar. Não é um programa eleitoral, é um programa de estabilidade", disse Mário Centeno durante a apresentação do Programa de Estabilidade 2019-2023 hoje entregue no parlamento.

Na conferência de imprensa no Ministério das Finanças, Mário Centeno sublinhou que Portugal tem hoje "contas equilibradas" que permitem continuar a redução da dívida pública, que deverá cair para valores inferiores a 100% do PIB nos quatro anos, ao mesmo tempo que coloca o investimento a crescer 60%.