Actualidade

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto salientou hoje que é necessário dar o "exemplo" na reta final da I Liga de futebol, apelando à "responsabilidade" dos intervenientes da modalidade, nomeadamente dos dirigentes.

João Paulo Rebelo falava à comunicação social, à margem da apresentação da nova plataforma e do regulamento da Bandeira da Ética, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.

"Não podemos perder a cabeça. Há sempre algo mais importante em jogo, que é o exemplo que estamos a dar a todos os portugueses. Um dos grandes ensinamentos do desporto é saber ganhar, mas também ensinar a perder e saber lidar com as frustrações da vida. Temos que saber ultrapassar e superá-las", defendeu.