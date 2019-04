Actualidade

O escritor Fernando Namora vai ser condecorado a título póstumo com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, anunciou hoje o Presidente da República, em Condeixa-a-Nova, terra natal do autor de uma extensa obra literária.

Marcelo Rebelo de Sousa fez o anúncio na sessão de comemoração do centenário do nascimento do médico, falecido em 1989, na qual lamentou que o escritor tenha sido esquecido na sociedade portuguesa.

"Durante muitos anos, diria mesmo décadas, Fernando Namora foi esquecido. Para a minha geração era uma referência fundamental, mas depois houve grandes mudanças na sociedade portuguesa e esgotaram-se as suas obras", frisou aos jornalistas.