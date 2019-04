Actualidade

As autoridades russas enviaram uma carta rogatória à justiça portuguesa para obter informações sobre o 'pirata' informático Rui Pinto, confirmou hoje a Procuradoria Geral da República (PGR) em resposta à agência Lusa.

"Confirma-se a receção, muito recentemente, de uma carta rogatória [instrumento jurídico de cooperação entre dois países] da Federação Russa", disse fonte da PGR à agência Lusa.

Ao contrário das autoridades belgas, francesas ou holandesas que desejam colaborar com Rui Pinto para avançar as suas investigações, particularmente em casos de evasão fiscal, as autoridades russas acusam-no de várias infrações, de acordo com a comunicação social portuguesa.