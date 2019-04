Actualidade

Uma delegação timorense assina terça-feira, em Singapura, a compra de uma participação maioritária no consórcio do Greater Sunrise pela petrolífera timorense Timor Gap, no valor de 650 milhões de dólares (575 milhões de euros).

Xanana Gusmão, representante especial do Governo para os temas de petróleo e gás, lidera a delegação, que inclui ainda o ministro indigitado das Finanças, Hélder Lopes, e o presidente e diretor executivo da Timor Gap, Francisco Monteiro, indicaram à Lusa fontes governamentais.

Da delegação, que assinará a compra das participações da ConocoPhillips e da Shell no consórcio, fazem ainda parte Gualdino da Silva, presidente da Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais (ANPM), James Rhee, diretor executivo da TL Cement e outros responsáveis timorenses.