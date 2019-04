Vistos Gold

O BE requereu hoje a audição no parlamento do ministro da Administração Interna devido à gravidade que representa o facto de Portugal não fazer nenhuma auditoria aos Vistos Gold há quase cinco anos.

Segundo a TSF noticiou hoje, há quase cinco anos que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) não conclui qualquer auditoria à concessão de ?Vistos Gold' entregues a estrangeiros.

"Lamentavelmente, o facto de Portugal não levar a cabo uma auditoria aos Vistos Gold há cinco anos só dá razão àqueles que, como o Bloco de Esquerda, têm dito que estamos perante algo opaco que, como não poderia deixar de ser, tem efeitos perniciosos para as nossas instituições e para a nossa democracia", refere o requerimento a que a agência Lusa teve acesso, assinado pelos deputados do BE José Manuel Pureza e Sandra Cunha.