Actualidade

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola anunciou hoje a recuperação de 286,4 milhões de dólares, que se encontravam em posse do CIF-Angola, na qualidade de gestora do projeto de construção do novo aeroporto internacional.

De acordo com uma nota a que agência Lusa teve hoje acesso, a recuperação desta verba ocorreu na sequência da fiscalização das obras do novo aeroporto de Luanda feita pelo Ministério dos Transportes e devidamente publicitada.

O processo de inquérito instaurado na Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção da PGR resultou na recuperação dos 286.462.201,66 de dólares (cerca de 253,4 milhões de euros), refere o documento, salientando que o valor recuperado já se encontra depositado numa conta do Estado angolano.