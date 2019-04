Actualidade

O Conselho de Segurança da ONU condenou na segunda-feira a ofensiva de primavera anunciada na passada sexta-feira pelos talibãs, "que resultará apenas em sofrimento e destruição desnecessários para o povo afegão".

"Os membros do Conselho de Segurança pedem a todas as partes envolvidas no conflito que aproveitem a possibilidade do início de um diálogo inclusivo inter-afegão e de negociações que levem a um acordo político", refere a declaração conjunta.

"Os apelos a mais combates não fazem avançar o objetivo de uma paz duradoura", sublinharam os 15 membros.