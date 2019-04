Actualidade

Representantes timorenses e das petrolíferas ConocoPhillips e da Shell assinaram hoje, em Singapura, o documento final que concretiza a compra por Timor-Leste de uma participação maioritária no consórcio do Greater Sunrise, no mar de Timor.

O documento foi assinado por Xanana Gusmão, em nome de Timor-Leste, pelo presidente da ConocoPhillips, Chris Wilson, e pela vice-presidente da Shell, Cecile Wake, numa curta cerimónia num escritório de advogados, 24 horas depois dos 650 milhões de dólares (575 milhões de euroos) do negócio serem transferidos para as petrolíferas.

Formalmente, a participação foi adquirida pela petrolífera timorense Timor Gap, através de quatro subsidiárias criadas especialmente para este negócio.