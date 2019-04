Actualidade

A Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH) do México pediu esta segunda-feira medidas de proteção e ação governamental para os 8.800 migrantes que se deslocam em vários grupos no sul do país.

Em comunicado, a organização alertou que muitos dos imigrantes não estão a receber qualquer informação sobre os pedidos de vistos humanitários ou autorizações de trânsito. Muitos carecem de cuidados médicos adequados.

De acordo com a CNDH, pelo menos cinco grupos de imigrantes de vários países estão espalhados por várias cidades do estado de Chiapas, no sul do país.