Actualidade

A Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa (OaFP), que faz a sua estreia na quarta-feira, na Guarda, no Interior do país, é considerada pela Câmara local como sendo um projeto de "grande qualidade artística".

A nova orquestra, constituída por cerca de 70 jovens músicos de vários pontos do país e do estrangeiro, com idades entre os 15 e os 26 anos, fará o primeiro concerto na quarta-feira, pelas 21:30, no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda.

"É claramente um momento de grande afirmação na nossa política cultural. É, como vimos, um projeto de grande qualidade artística e técnica, com a garantia efetiva de que estamos a projetar a partir da Guarda uma grande orquestra jovem académica filarmónica", disse aos jornalistas o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Guarda, Victor Amaral, na segunda-feira, no final de um ensaio da OaFP.