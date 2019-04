Actualidade

A ANA informou hoje que as reservas de emergência de combustível foram atingidas no aeroporto de Faro e que prevê que as petrolíferas deixem de abastecer o de Lisboa pelas 12:00, o que poderá causar "disrupções de serviço".

A ANA - Aeroportos de Portugal admite, por isso, que "não tendo sido assegurados os serviços mínimos, e em função do tempo necessário para a requisição civil ter efeitos práticos, os nossos aeroportos podem ter disrupções de serviço ao nível operacional", estando a gestora aeroportuária "a acompanhar a situação em permanência".

Contactada pela Lusa, a gestora aeroportuária informa que "no Aeroporto de Faro já foram atingidas as reservas de emergência, estando o fornecimento de combustível suspenso, pelas empresas petrolíferas, desde ontem [segunda-feira] à noite".