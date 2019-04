Actualidade

Inocencio Arias, ex-conselheiro da embaixada de Espanha em Portugal, disse à agência de notícias Efe que em 1975 os socialistas portugueses "pediram proteção" ao ditador espanhol "caso fosse necessário".

"O Partido Socialista (PS) pediu a Franco (1892-1975) para cruzar a fronteira no caso de as coisas piorarem em Portugal" disse à Efe o diplomata Inocencio Arias que ocupava o cargo de conselheiro da embaixada espanhola em Lisboa, no período da Revolução portuguesa.

Arias, em entrevista à jornalista Mar Marin da agência Efe refere-se aos acontecimentos ocorridos após o 25 de Abril de 1974 recordando que Espanha e Portugal, nas décadas anteriores, se encontravam sob ditaduras e que Franco e Salazar "não foram amigos", mas "articularam" um "Pacto Ibérico" para reforçarem o poder.