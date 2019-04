Guiné Equatorial

O partido da oposição na Guiné Equatorial, Convergência para a Democracia Social (CPDS), cujo secretário-geral, Andrés Esono, foi detido na quinta-feira no Chade, denunciou o que chamou "maquinação política entre dois Estados", exigindo a libertação do seu líder.

Andrés Esono Ondo "deve ser libertado" e deve regressar à Guiné Equatorial em total liberdade, da mesma forma que saiu", declarou o seu partido, denunciando através de um comunicado enviado à Lusa uma "maquinação política entre dois Estados e os seus respetivos chefes, cuja principal preocupação política é aniquilar as respetivas oposições políticas".

Andrés Esono foi detido na passada quinta-feira no Chade, onde participava no congresso do principal partido da oposição chadiana, União Nacional para a Democracia e a Renovação (UNDR).