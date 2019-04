Actualidade

A associação de defesa do ambiente GEOTA afirmou hoje que a decisão de não avançar com a barragem do Fridão "é a certa", porque o empreendimento seria "um crime" ambiental, social, económico" e "sem sentido" a nível energético.

"Congratulemo-nos com esta decisão, achamos que já devia ter sido tomada e é a certa", disse à agência Lusa Ana Brazão, coordenadora do projeto Rios Livres, do GEOTA.

O ministro do Ambiente anunciou hoje no parlamento que a barragem do Fridão, no rio Tâmega, não será construída e que "não há razões para a restituição de qualquer montante" à EDP.