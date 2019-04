Actualidade

O ministro do Ambiente revelou hoje que será feito um estudo para a construção de uma barragem no rio Ocreza, com o objetivo de regular o caudal do rio Tejo, devendo a decisão ser tomada dentro de um ano.

"Faz sentido, vale mesmo a pena pré-estudar esta barragem para que, daqui a um ano, se tome a decisão de avançar ou não avançar com ela", disse o ministro João Matos Fernandes, durante uma audição no parlamento, na Comissão do Ambiente.

"Serão, em breve, dadas indicações à APA [Agência Portuguesa do Ambiente] para iniciar uma primeira avaliação para esta barragem e albufeira. Sabemos bem os impactes ambientais que a mesma poderá provocar e, por isso, de forma absolutamente transparente, eles terão de ser pré-avaliados com o propósito de, no prazo máximo de um ano, podermos estar em condições de tomar uma decisão", acrescentou.