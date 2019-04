Fridão

O presidente da Câmara de Mondim de Basto disse hoje que "é positivo" que se tenha acabado com o impasse à volta da barragem de Fridão, mas alertou para prejuízos causados no município e populações nestes 10 anos.

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, anunciou hoje no parlamento que a barragem de Fridão, no rio Tâmega, não será construída e que "não há razões para a restituição de qualquer montante" à EDP.

"Goste-se ou não, pelo menos está tomada a decisão e acabou o impasse, e isso é positivo. É positivo que tenha acabado este impasse e que o Governo tenha decidido dentro do prazo. Lamento é que o Governo não tenha articulado com os municípios esta decisão e devia tê-lo feito", afirmou à agência Lusa o autarca socialista de Mondim de Basto, Humberto Cerqueira.