Aeroporto de Lisboa ficou sem abastecimento de combustível às 12

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ficou sem abastecimento de combustível às 12:00, disse fonte oficial da ANA - Aeroportos de Lisboa à Agência Lusa, que já tinha admitido antes possíveis "disrupções de serviço" dada a situação.

Antes, esta manhã, a ANA, em respostas à Lusa, já tinha informado desta possibilidade, à semelhança do que tinha acontecido na segunda-feira à noite no aeroporto de Faro, onde as reservas de emergência de combustível foram atingidas.

Contactada a Galp, que lidera o GOC, consórcio que abastece, nomeadamente, o aeroporto de Lisboa, fonte oficial disse que a petrolífera "não faz, para já, comentários".