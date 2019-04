Actualidade

A Câmara de Aveiro vai devolver aos cidadãos o valor da taxa municipal de proteção civil que foi pago em 2013 e 2014, num montante total de cerca de 700 mil euros, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, a Câmara esclarece que decidiu revogar os atos de liquidação da taxa de proteção civil, após o Tribunal Constitucional e o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro terem considerado que aquela taxa era "inconstitucional e ilegal".

O executivo liderado por Ribau Esteves (PSD/CDS/PPM) entende que deve "optar desde já pela devolução dos valores pagos no âmbito da cobrança da taxa com o eventual pagamento dos juros devidos, terminando de forma completa com este processo".