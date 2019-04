Actualidade

A transportadora aérea angolana TAAG foi retirada da "lista negra" de aviação da União Europeia, podendo voltar a voar sem restrições no espaço aéreo europeu, o que já não sucedia desde 2007, anunciou hoje a Comissão Europeia.

Ao atualizar hoje a sua "lista negra" de companhias aéreas impedidas de sobrevoar território comunitário por motivos de segurança, a Comissão indica que "há notícias positivas para Angola, uma vez que a sua companhia nacional TAAG Angola Airlines, assim como a Heli Malongo, que operavam com restrições desde novembro de 2008, foram retiradas da lista".

A decisão foi tomada com base na opinião unânime emitida pelos peritos de segurança dos Estados-membros que se reuniram entre 02 e 04 de abril em sede do Comité de Segurança Aérea, presidido pela Comissão Europeia com o apoio da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA), precisa o executivo comunitário.