Actualidade

A associação ambientalista Quercus congratulou-se hoje com a decisão do Governo de cancelar a construção da Barragem de Fridão, no rio Tâmega, considerando que ela era, no fundo, "um negócio de rendas".

"Do ponto de vista económico e de produção de energia não tinha sentido (...). No fundo aquilo era um negócio das rendas das barragens. Porque o que interessava eram as rendas e, deixando cair as rendas, a própria EDP desinteressou-se pela barragem [de Fridão], e ao que parece, nem sequer vai haver indemnizações por causa do cancelamento da barragem", afirmou, em declarações à Lusa, o ex-presidente e atual tesoureiro da Quercus, João Branco.

Para o dirigente, esta decisão, que vem ao encontro do que tem sido a luta da associação sobre esta matéria nos últimos dez anos, é o reconhecimento, da parte do Governo e da EDP, de que a barragem de Fridão "não era necessária, nem economicamente interessante", dando razão aos argumentos que vinham sendo invocados.