Fridão

O presidente da Câmara de Celorico de Basto afirmou hoje que, perante o cancelamento da barragem de Fridão, "tudo fará" para "embargar" as três barragens a montante e evitar um "drama colossal" no rio Tâmega e no concelho.

"Para garantir que em Celorico de Basto haja água no verão e a mesma não seja retida nas três barragens a montante da de Fridão, e para que não haja descargas e inundações no inverno, vamos lutar pelo embargo e cancelamento dessas três barragens", revelou o autarca em declarações à Lusa, referindo-se às empreitadas em curso em Daivões, Gouvens e Alto Tâmega, incluídas no Sistema Eletroprodutor do Tâmega, concessionado à Iberdrola.

Notando que "tudo fará" para "defender o rio Tâmega" e "embargar a construção das três barragens", Joaquim Mota e Silva sustentou ser esta a opção para o "drama colossal" que tem em mãos e evitar, "daqui ou dois ou três anos, um verdadeiro atentado" à região.