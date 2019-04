Actualidade

A empresas de transportes rodoviários estão "já nos limites" devido à falta de combustível motivada pela greve dos motoristas de matérias perigosas, disse à agência Lusa o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP).

Luís Cabaço Martins fez o ponto de situação com as associadas na segunda-feira, primeiro dia da greve, e concluiu que as empresas estão "já nos limites", sendo que "alguns operadores não estão a ser reabastecidos". "Já havia recusas de abastecimentos por parte das petrolíferas e agora é uma questão de se esgotarem as reservas", referiu o líder associativo.

A ANTROP espera que o problema "fique resolvido rapidamente, senão vamos ter situações no curto prazo muito complicadas", disse Cabaço Martins, que reforçou que espera que a questão seja solucionada "entre hoje e amanhã [quarta-feira], porque de outra forma começamos seguramente a ter problemas na circulação".