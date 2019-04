Actualidade

A Páscoa é "sempre um excelente momento de promoção" turística do Alentejo e a deste ano segue a tendência, com hotéis esgotados ou quase cheios, sobretudo por portugueses e espanhóis, revelou hoje a Entidade Regional de Turismo.

Segundo o presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva, os dados obtidos junto das unidades de alojamento e das empresas de animação turística mostram "que esta será uma Páscoa excelente no contexto do que tem sido o crescimento do Alentejo".

O Alentejo já começa hoje, "felizmente", a ser uma região "em que a sazonalidade se tem atenuado", tendo a ocupação turística passado a ser "muito significativa ao longo de todo o ano", disse o responsável da Entidade Regional de Turismo (ERT).