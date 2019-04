Montijo

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, assegurou hoje que, caso o novo Aeroporto do Montijo não passe no Estudo de Impacte Ambiental entregue pela ANA, será escolhida uma outra localização.

"Não há ainda aqui conclusão nenhuma. O Estudo de Impacte Ambiental entrou na sexta-feira passada, está neste momento a ser lido, está neste momento a ser criada a Comissão de Avaliação e não haja a mais pequena dúvida: se, de facto, não passar na avaliação de impacte ambiental, não passará (...). Não passará e, portanto, terá que ser, obviamente, encontrada e escolhida uma outra localização", disse Matos Fernandes no parlamento, onde foi hoje ouvido pela Comissão do Ambiente.

O ministro salientou ainda que desconhece o estudo entregue pela ANA e voltou a realçar que "o aeroporto que já existe no Montijo é o que causa menos impacte", admitindo que a criação de uma nova infraestrutura possa ter consequências de ruído e para a avifauna.