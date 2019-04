Actualidade

O músico catalão Jordi Savall vai atuar no 34.º Festival Internacional de Música do Algarve (FIMA), em espetáculo marcado para o dia 26 de abril, no Teatro Municipal de Portimão, acompanhado pelo ensemble Hespèrion XXI.

O compositor e maestro vai apresentar um repertório que é uma mistura de canções tradicionais irlandesas e escocesas agrupadas em várias obras dedicadas à viola celta, acompanhado pelos músicos britânicos Andrew Lawrence-King (harpa irlandesa e saltério) e Frank McGuire (bodhran - instrumento musical irlandês de percussão).

Apesar de Savall e de o agrupamento Hespèrion XXI terem consolidado a sua reputação mundial como intérpretes de música antiga e do período barroco, "esta é mais uma das suas incursões de grande sucesso pelas músicas 'étnicas', num perfeito equilíbrio entre a tradição e a modernidade", refere a organização do festival, em comunicado.