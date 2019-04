Notre-Dame

Os deputados da Assembleia Municipal de Lisboa cumpriram hoje um minuto de silêncio pelo incêndio que deflagrou na segunda-feira na catedral de Notre-Dame, em Paris, na sequência da aprovação de dois votos de pesar.

O voto de pesar do PSD, aprovado por unanimidade, considera que o incêndio provocou "tamanha perca para a humanidade" e espera que a reconstrução da catedral permita "devolver ao mundo parte da história e da arte presentes em tão belo monumento".

"As imagens, visionadas por todos nós ao final do dia, dão conta da tragédia e horror sentido perante a longa consumação pelo fogo, de um monumento património da humanidade desde 1991 e que é, de há muitos anos, o ex-libris mais visitado da Europa", lê-se no documento apresentado pelos sociais-democratas.