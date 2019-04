Actualidade

O deputado socialista João Castro disse hoje à Lusa que o denominado "falso leite" tem vindo a conquistar o mercado português com recurso a "práticas desleais" que devem ser combatidas, sublinhando que os consumidores precisam de informação adequada.

"Falamos de um setor com um contributo fundamental para o interior e para a paisagem rural [...]. Neste contexto e face ao levantamento, bastante exaustivo, que o relatório [do grupo de trabalho do setor leiteiro] considerou, o grupo parlamentar do PS está a centrar a sua ação para colocar a reflexão em quatro áreas centrais", disse João Castro.

Uma destas áreas "tem a ver com o combate às práticas desleais e, sobretudo, com a denúncia sobre aquilo que denominamos 'falso leite', produtos na sua grande maioria concentrados vegetais que persistem em disfarçar-se de leite, quer na embalagem, quer nos locais de exposição em muitas das nossas superfícies, e que nada tem a ver com o leite".