Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje estar a acompanhar o esforço do Governo para "normalizar a situação" provocada pela greve nacional dos motoristas de matérias perigosas.

"Tenho acompanhado o esforço que está a ser feito para normalizar essa situação, independentemente depois do problema laboral, que é um problema entre privados e também do exercício do direito constitucional à greve, que espero que venha a ter um diálogo que permita também uma evolução", disse o chefe de Estado, em declarações aos jornalistas após uma viagem de elétrico em Lisboa com a sua homóloga da Estónia, que se encontra em visita de Estado a Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa disse acompanhar a "preocupação do Governo" e as tentativas de "estabilizar a situação", recordando a tradição seguida por muitas famílias, que aproveitam o período da Páscoa para se deslocarem às suas terras para passar uma parte desta semana com os familiares.