Actualidade

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) apelou hoje aos cidadãos para que deem prioridade aos veículos de emergência médica nos postos de abastecimento, explicando que todas as viaturas foram atestadas de manhã.

"Todas as viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo as do seu parque reserva, foram atestadas durante a manhã de hoje", refere o INEM em comunicado enviado à agência Lusa.

O documento acrescenta que o INEM conseguiu "acordos com fornecedores para reserva de combustível a ser utilizada pelas viaturas do Instituto", salientando que está em contacto permanente com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para que esta situação não represente "qualquer tipo de constrangimento" para a sua atividade.