Almada, Setúbal, 16 abr 2019 - A Transtejo e a Soflusa informaram hoje que apenas conseguem assegurar as ligações fluviais no Tejo até quarta e quinta-feira, respetivamente, garantindo ter um plano de contingência via marítima caso o abastecimento de combustível não seja normalizado.

"Os tanques de combustível de abastecimento da Transtejo permitem cumprir o serviço público de transporte de passageiros até às 24:00 do dia 17 de abril [quarta-feira], enquanto os tanques da Soflusa permitirão operar até às 24:00 do dia 18 de abril [quinta-feira]", revelou a administração das empresas de transporte fluvial, em declarações escritas à agência Lusa.

A Transtejo e Soflusa referem ter a indicação de que a Galp "irá repor o abastecimento dos tanques muito brevemente".