Fake News

A bloquista Marisa Matias defendeu hoje a proteção de jornalistas para evitar "informação fácil e viral" nas redes sociais, enquanto os eurodeputados Carlos Coelho e José Inácio Faria pediram mais cibersegurança contra as 'fake news' na campanha eleitoral.

O tema das notícias falsas (as chamadas 'fake news') esteve hoje em foco na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, num debate sobre a proteção da integridade das eleições europeias de final de maio, em particular no que diz respeito às ameaças internacionais à cibersegurança.

Intervindo no debate, a eurodeputada do BE, Marisa Matias, sublinhou que, "enquanto não se defender o direito à informação e não se proteger os jornalistas e o jornalismo estão a criar-se espaços para que a informação fácil, viral e sem qualquer verificação nas redes, à qual toda a gente tem acesso muito mais fácil por via das redes sociais, continue a proliferar".